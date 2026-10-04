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Yaralılardan Ebru C'nin kırmızı alanda tedavisinin sürdüğü hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan çocuklar E. A.C.(6) ve D.C.(5) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Çorum-Samsun kara yolu Sıklık Tabiat Parkı mevkisinde saat 19.15 sıralarında meydana geldi.

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