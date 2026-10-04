Alınan bilgiye göre, kaza Çorum-Samsun kara yolu Sıklık Tabiat Parkı mevkisinde saat 19.15 sıralarında meydana geldi.
Ebru C'nin kullandığı 19 KE 059 plakalı otomobil, Çorum-Samsun Karayolu Sıklık mevkiinde aynı yönde seyreden Ferhat Z. idaresindeki 19 AFP 378 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan çocuklar E. A.C.(6) ve D.C.(5) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Ebru C'nin kırmızı alanda tedavisinin sürdüğü hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.