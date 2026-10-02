Edinilen bilgilere göre, huzurevinde kalan yaşlılardan birinin yakınının şikâyeti üzerine yaşlılara yönelik şiddet iddialarıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli L.K’nin telefonunda yapılan incelemede 3 Ocak 2026 tarihli bir video ile 31 Mart, 4 Ağustos ve 3 Kasım 2025 tarihli fotoğrafların bulunması üzerine soruşturma başlattı.

EZİYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede huzurevinde çalışan L.K, Y.D ve A.H.Y’nin huzurevinde kalan bazı kişilere yönelik eziyet görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan L.K, Y.D ve A.H.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan görüntülerin incelenmesi sırasında, mağdurlardan A.S’nin 12 Haziran 2026’da hayatını kaybettiği öğrenildi.