Çorum'da bir kişinin define aramak için girdiği mağarada hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

İbrahim Arınmış'ın define aramak için girdiği Pancarlık ile Kavacık köyleri arasındaki kayalık alanda bulunan mağarada 10 Temmuz'da ölü bulunmasının ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Arınmış ve arkadaşlarını define bulmak amacıyla mağaraya yönlendirerek kaçak kazıya teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.I. tutuklandı.

Soruşturmanın devamında Arınmış'a patlayıcı madde temin ettikleri belirlenen H.K. (46) ve H.T. (46) Ankara'da, S.D. (57) ise Gaziantep'te jandarma ekiplerince yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ile "izinsiz kazı" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan mağara çevresinde güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin mağara girişindeki nöbeti sürüyor.

Arınmış'ın cenazesinin mağaradan çıkarılıp çıkarılamayacağının belirlenmesi amacıyla oluşturulan üçlü komisyon da bilirkişi raporları doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

- Olay

Pancarlık ile Kavacık köyleri arasındaki kayalık alanda bulunan mağarada 9 Temmuz'da İbrahim Arınmış'ın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

İzinsiz kazı yapmak amacıyla mağaraya giren 5 kişiden 4'ünün dışarı çıktığı, Arınmış'ın ise içeride mahsur kaldığı belirtilmişti.

Halat yardımıyla mağaraya giren ekipler, zehirli gaz tespit etmiş, yaklaşık 60 metre ilerlemelerine rağmen Arınmış'a ulaşamamıştı.

Mağarada şarjlı hilti, testere, mont ve sırt çantası gibi eşyalar bulan ekipler, bir insanın sürünerek sığabileceği bölümde yoğun metan gazı tespit edilmesi üzerine mağaradan çıkarak çalışmalara ara vermişti.

Jandarma ekiplerince izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla salıverilmişti.

Çalışmaların ikinci gününde Arınmış'ın cenazesine ulaşan ekipler, cenazenin çevresindeki mağara duvarlarının patlamaya hazır bomba düzeneğiyle kaplı olduğunun tespit edilmesi üzerine cenazeyi çıkarmadan mağaradan tahliye edilmişti.