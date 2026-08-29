Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 21-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş çalışmalarına ilişkin verileri açıkladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından meydana gelen olaylar, ihbarlar, şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve mahalle bazlı şok uygulamalar kapsamında toplam 114 uygulama gerçekleştirildi.

Kent genelindeki sabit ve seyir halindeki uygulamalarda umuma açık iş yerleri de denetlendi. Bu kapsamda 28 kahvehane ve kıraathane, 25 kafe, 26 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi.

2.728 KİŞİ SORGULANDI

Gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 2 bin 728 kişinin sorgulaması yapıldı. Ekiplerin kontrollerinde 3 tabanca ve 2 av tüfeği olmak üzere toplam 5 ateşli silah ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 1 adet kesici-delici alet, 74 adet sentetik ecza maddesi ve 39,05 gram sentetik kannabinoid bulundu.

BİN 563 ARAÇ DENETLENDİ

Emniyet ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik araç denetimlerini de sürdürdü. Bir haftalık süreçte 1 bin 563 araç kontrol edildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik asayiş uygulamalarının ve denetimlerin aralıksız devam ettiğini bildirdi.