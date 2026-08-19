Alınan bilgiye göre, Y.S. ve A.E.Ö., önceden husumetli oldukları S.Y. ve E.Ü. ile Buharaevler Mahallesi Buhara 5. Cadde üzerindeki boş arsada buluştu.

Burada iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve çekiçle saldırdı.

Kavgada Y.S. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla, A.E.Ö. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.