Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliğinde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Tayfun Turna’dan haber alamayan yakınları, durumu ekiplere bildirdi.

Evinde yapılan kontrolde Turna’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve bir çocuk babası Turna’nın ani ölümü, ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Turna’nın cenazesi, evinde yapılan adli incelemenin ardından otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.