İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde meydana gelen İETT otobüsü kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 16 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitirenlerden birinin Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Alören köyü nüfusuna kayıtlı Göksel Aksoy olduğu öğrenildi.

Kaza, Kennedy Caddesi’nin Bakırköy istikametinde, Kazlıçeşme mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki İETT otobüsü, bir otomobilin şerit değiştirmek amacıyla otobüsün önüne doğru manevra yapmasının ardından kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerden biri Çorumlu

Kazada hayatını kaybeden Göksel Aksoy’un, Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Alören köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Aksoy’un cenazesinin İzmir’de defnedileceği belirtildi.

Otomobil sürücüsü gözaltında

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, çarpışma öncesinde yaşananlar mercek altına alındı. İddiaya göre şerit değiştirmek için İETT otobüsünün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.