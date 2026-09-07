Edinilen bilgilere göre, engelli araç park alanına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait resmi plakalı bir minibüsün park edildiğini gören engelli bir vatandaş, duruma tepki gösterdi.

Resmi plakalı aracın yanı sıra bazı sivil araçların da engelli park alanına bırakıldığını iddia eden vatandaş, her maç öncesinde benzer sorunla karşılaştığını dile getirdi.

Engelli vatandaş, kendileri için ayrılan park alanlarının amacı dışında kullanılmasının mağduriyet oluşturduğunu belirterek, yetkililerden bu soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

Vatandaş, engelli park alanlarının maç günlerinde daha sıkı denetlenmesini ve bu alanların gerçekten ihtiyaç sahipleri tarafından kullanılmasının sağlanmasını talep etti.