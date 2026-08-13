Çorum FK’da geçirdiği 4 sezonda 2.Lig ve 1.Lig play-off olmak üzere iki şampiyonluk yaşayan kaptan Ferhat Yazgan’la beklenildiği gibi yollar ayrıldı.

Ferhat Yazgan’ın ayrılığı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Ferhat Yazgan ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir.

Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonluklarda sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

140 MAÇ 17 GOL

34 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhat Yazgan, Çorum FK’da geçirdiği 4 sezonda 140 resmi maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 17 gol atarken 12 de asist yaptı.

YENİ ADRESİ EROKSPOR

Ferhat Yazgan’ın yeni adresi ise geçen sezon mücadele ettiği 1.Lig oldu. Deneyimli oyuncu, Süper Lig’e yükselmeyi hedefleyen ve Çorum FK’nın geçen sezon play-off finalinde 2-0 yendiği Esenler Erokspor’la anlaştı.