İlk kez yer aldığı Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nin 3.hafta maçında konuk olduğu Beşiktaş’a 6-2 yenilen Arca Çorum FK, ilk kez 6 gol yedi.

Profesyonel futbol liglerindeki 15’inci sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 493 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlardaki en fazla golü Beşiktaş’tan yerken, ilk kez kalesinde 6 gol birden gördü.

Arca Çorum FK, 2014-2015 Sezonunda Tuzlaspor’a (D) 5-1, 2021-2022 Sezonunda ise evinde Niğde Anadolu FK’ya 5-2 yenildiği maçlarda 5’er gol yedi. Kırmızı-siyahlı takım en farklı yenilgilerini ise 2013-2014 Sezonunda Sandıklıspor’a (D), 2014-2015 Sezonunda Ankara Adliyespor’a (D) ve Tuzlaspor’, 2016-2017 Sezonunda Altay’a (D), geçen sezon da yine deplasmanda Bodrum FK’ya 4-0’lık skorlarla almıştı.

Arca Çorum FK, ligdeki 6-2’lik Beşiktaş yenilgisinin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası’nda da Trabzonspor’dan 6 gol yemişti. Kırmızı-siyahlı takım, 2017-2018 Sezonunun 4.Tur eleme maçında konuk ettiği Trabzonspor’a 6-0 yenilerek tarihinin en farklı mağlubiyetini almıştı.