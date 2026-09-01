BÖYLE BİR ATMOSFER BEKLİYODUK

Beşiktaş’ın iç saha maçlarındaki atmosferi iyi bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını kaydeden Sivrikaya, “Beşiktaş’ın bu atmosferde bize baskı oluşturacağını az çok planlamıştık. Nitekim maçın ilk dakikalarında da kalemizde bir duran top organizasyonunun devamında ilk golü gördük. Maçın kırılma anlarından biri de devreye girerken aleyhimize verilen penaltı oldu. Penaltıdan yediğimiz golün ardından 2-0’la devreye girdik. Penaltıyla ilgili çok fazla şey konuşmak istemiyorum.

Devre arasında, hücumsal anlamda oyunda daha etkin rol alabilir miyiz düşüncesiyle yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale ettik. Bu da bize olumlu cevap verdi ve ikinci yarının başında skoru 2-1’e getirdik.

PAYLAŞIMDA EKSİKLİKLER YAŞADIK

Oyuna tutunabileceğimiz anlarda üçüncü golü kalemizde gördük. Tabii yine burada savunmada yaptığımız paylaşım hataları, özellikle maçın başından beri hafta içerisinde yaptığımız analizlerde Beşiktaş’ın bek oyuncularının iç koridorda konumlanmaları, kenar oyuncularının çizgiye basarak hücum opsiyonlarını yaratmaları en çok çalıştığımız konulardan biriydi. Burada paylaşımlarda eksiklikler yaşadık. Büyük takımlara karşı reaksiyonunuzu iyi yapamazsanız, mücadele gücünüzü yükseltemezseniz maalesef sahadan mağlup ayrılabiliyorsunuz.

İYİ BİR TAKIMIZ

Sonuçta belki kötü bir skor ama şunu söyleyebilirim, taraftarımızın içi müsterih olsun, iyi bir takımımız var. Yeni gelen transfer oyuncularımızla birlikte çok daha iyi bir seviyede olacağımızı düşünüyorum.

Ligin daha üçüncü haftası, sadece bir maç kaybettik, öyle düşünüyoruz. Kafamızı kaldıracağız, önümüzde bir Eyüpspor maçı var. İnşallah o maçta da elimizden gelenin en iyisini yaparak devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ DAHA HAZIR

İlk hafta karşılaştıkları Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki farkla ilgili soru üzerine de konuşan Tamer Sivrikaya,”Beşiktaş, hazırlık maçlarıyla birlikte bugün bizimle birlikte 15’inci maçına çıktı. Maç yoğunluğunda rotasyonla buraya geldi. Özellikle hem teknik olarak, hem taktik olarak, daha önemlisi fiziksel olarak daha hazır durumdalar. Galatasaray’la kıyaslarsak, onlar da fiziksel olarak tam hazır değillerdi, kendi içlerinde sorunlar vardı. Beşiktaş’ın iç saha atmosferindeki baskılı oyunu bugün skoru aldı. Beşiktaş’ın çok maç oynayarak buraya gelmesi onları bir tık öne koyuyor” dedi.

RAKİBE GÖRE OYUN

Oyun felsefeleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Sivrikaya, “Oyunumuz rakibe göre değişkenlik gösterebiliyor. Bizim burada en çok dikkat ettiğimiz şey özellikle antrenmanlarda ve maç hazırlığında bizim bir oyun felsefemiz olacak. Hep doğru oyunu oynayacağız, cesur oyunu oynayacağız.

Daha önce oynadığımız iki maça göre baktığımız zaman bugün daha kopuk kopuktuk ama oyunun belli dakikalarında Beşiktaş’a zorluk çıkarttığımız da oldu. Her zaman en önemlisi doğru oyunu oynamak, cesur oyunu oynamak, sahada futbolun doğrularını ortaya koymak. Planı yaparken hep bu şekilde düşünüyoruz. Tabii ki maç maç bu plan değişebiliyor. Bazen taktiksel olarak, bazen diziliş olarak değişiklikler olacak” şeklinde konuştu.