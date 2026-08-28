Arca Çorum Futbol Kulübü’nde Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Burhan Kaya, özel sektördeki iş yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Dış İlişkiler, Medya ve Tesis Yönetimi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Burhan Kaya’nın, iş yoğunluğu nedeniyle Yönetim Kurulu’ndaki görevini bıraktığı bildirildi.

Kaya’nın yerine Genel Sekreter Sayın Tuğrul Topuz vekalet edeceği duyuruldu.

Öte yandan Arca Çorum FK’da geçtiğimiz ay da bir başka yönetim kurulu üyesi görevinden ayrılmıştı. Kulübün Seyahat Planlaması ve Lojistikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Satılmış Yiğitoğlu da görevini bırakmıştı.

Böylece Arca Çorum FK Yönetim Kurulu’nda yaklaşık bir ay içerisinde iki ayrı görev ayrılığı yaşanmış oldu.