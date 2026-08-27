Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nde 2.haftanın en dikkat çeken istatistiklerinden biri olan “pas” kategorisinin zirvesinde Arca Çorum FK yer aldı.

Kırmızı-siyahlı takım, cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta İstanbul temsilcilerinden Kasımpaşa’yı konuk etti. Henüz 6.dakikada yediği golle geriye düşen Çorum ekibi, yüzde 75 topa sahip olma oranıyla oynamasına rağmen sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Puansız kapattığı haftada 710 pas yapan Arca Çorum FK, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’u da geride bırakarak haftanın “en çok pas yapan” takımı oldu.

Arca Çorum FK’yı 512 pasla Galatasaray, 505 pasla Çaykur Rizespor, 470 pasla da Erzurumspor izledi.

SMOLCİC’TEN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Öte yandan, Arca Çorum FK’nın Hırvat stoperi Hrvoje Smolcic de haftanın en çok top kazanan 5 oyuncusundan beri oldu. Gençlerbirliğili Dimitrios Goutas 19 top kapma ile zirvede yer alırken, Göztepe’den Taha Altıkardeş 15 top, Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou 14 top, Arca Çorum FK’lı Hrvoje Smolcic 14 top, Çaykur Rizesporlu Attila Mocsi ise 13 top kazanarak ilk 5’in içerisinde yer aldılar.