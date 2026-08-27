Gerçekleştirilen görüşmede gençlerin sportif, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmaların yanı sıra eğitim ve spor alanında hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Çorum FK yönetimi, gençlerin hem eğitim hayatlarında hem de sportif gelişimlerinde desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, kurumlar arasında kurulabilecek iş birliklerinin gençlere önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Ziyaretin sonunda İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a arkasında ismi yazılı Arca Çorum FK forması hediye edildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise gerçekleştirilen nazik ziyaret ve anlamlı hediye dolayısıyla Sinan Özdilli ve yönetim ekibine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.