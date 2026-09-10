Dere, ziyaretle ilgili kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “28-30 Ağustos tarihlerinde Malatya’da düzenlenen Uluslararası Levent Kanyonu Grekoromen Güreş Turnuvasında, Sungurlu Belediyespor Kulübü Güreş Takımımız 7 madalya almış olup tarihi bir başarıya imza atarak Ülkemizi ve Sungurlu'muzu en güzel şekilde temsil etmişlerdir.

Bu büyük başarıya ulaşıp bizleri gururlandıran sporcularımızı ve başantrenörümüz Çelebi Bayır'ı, Antrenörlerimiz Sefa Şakar'ı, Oğuz Kayar'ı ve Samet Yaldıran'ı şahsım, kulübümüz ve hemşehrilerimiz adına kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya’da düzenlenen turnuvada, başantrenör Çelebi Bayır, antrenörler Sefa Şakar, Oğuz Kayar ve Samet Yaldıran nezaretinde mindere çıkan Sungurlu Belediye Spor Kulübü güreşçilerinden Samet Kayretli 67 kiloda, Alperen Demirkol ise 68 kiloda tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

60 kiloda Utku İlbars ve 44 kiloda Salih Kargın finale yükselme başarısı gösterirken, şampiyonluk müsabakasında yenilerek turnuvayı ikinci bitirdiler.36 kiloda Arif Bozdağ, 57 kiloda Murat Özkoçak ve 65 kiloda Ömer Vargeloğlu üçüncülüğü elde ederken, 32 kiloda Emre Bayrak ve 62 kiloda İhsan Bolat ise beşinci olmuştu.