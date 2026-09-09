Çorum’un Alaca ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Babaoğlu köyü kavşağında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Alaca’dan Çorum yönüne seyreden Hüseyin Mercan yönetimindeki plakası belirlenemeyen traktöre, aynı yönde ilerleyen Ali E'nin kullandığı 06 BCM 869 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan traktör tarlaya devrildi.
Kazada traktör sürücüsü Hüseyin Mercan olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araç sürücüsü Ali E. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.