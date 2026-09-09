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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Alaca’dan Çorum yönüne seyreden Hüseyin Mercan yönetimindeki plakası belirlenemeyen traktöre, aynı yönde ilerleyen Ali E'nin kullandığı 06 BCM 869 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.

Çorum’un Alaca ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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