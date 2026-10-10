Çorum Barosu olağan genel kurulu avukatların katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün sürecek genel kurulun ilk gününde baronun geçmiş dönem faaliyetleri değerlendirilirken, yeni döneme ilişkin hedefler, mesleki sorunlar ve mali konular görüşüldü.

Genel kurulda Baro Başkanı Turan Kalıpçı'nın görev süresine ilişkin değerlendirmeleri ve başkan adaylarının konuşmaları öne çıktı.

Genel kurulda Divan başkanlığına Av. Gonca Meroğlu, başkan vekilliğine Av. Erkan Tabakçı, divan üyeliklerine ise Ayşegül Keçecioğlu ve Ege Aygül seçildi.

MESLEKİ SORUNLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Genel kurulun ilk gününde Yönetim Kurulu çalışma raporu, Denetleme Kurulu raporları, gelir-gider bilanço ve harcamalara ilişkin mali raporlar ile Disiplin Kurulu raporu gündeme alındı.

Yönetim Kurulu’nun aklanmasına ilişkin oylamanın yanı sıra baroya giriş keseneği, yıllık aidatlar ve meslekte beş yılın altında kıdemi bulunan avukatlardan Türkiye Barolar Birliği keseneklerinin tahsil edilmesine ilişkin konular da gündemde yer aldı.

Mesleki sorunlar, dilek ve temennilerin ele alındığı genel kurulda başkan adayları da meslektaşlarına seslendi.

KALIPÇI: “BARO BAŞKANLIĞI KİMSEYE MÜLK DEĞİLDİR”

Üç dönemdir Çorum Barosu Başkanlığı görevini yürüten Av. Turan Kalıpçı, genel kurulda yaptığı konuşmada görevini devretmeye hazırlandığını belirterek, baro başkanlığını hiçbir zaman kişisel bir güç kaynağı olarak görmediğini söyledi.

Turan Kalıpçı, “Baro başkanlığı kimseye mülk değildir. Ben bu makamı hiçbir zaman şahsi bir güç kaynağı veya sıçrama tahtası olarak görmedim” dedi.

Görev süresi boyunca avukatların sorunlarının çözümü, mesleğin itibarının korunması ve baronun kurumsal yapısının güçlendirilmesi için çalıştıklarını belirten Kalıpçı, Çorum Barosu’na uzun yıllar hizmet verebilecek yeni bir bina kazandırdıklarını ifade etti. 5 yıl önce yaklaşık 400 avukata 7 personelle hizmet veren baronun bugün yaklaşık 700 avukata 5 personelle hizmet sunduğunu aktaran Kalıpçı, baronun mali durumuna ilişkin de bilgi verdi.

Göreve başladıklarında 1 milyon 802 bin lira olan kasa mevcudunun Eylül ayı sonu itibarıyla 9 milyon 485 bin liraya yükseldiğini belirten Kalıpçı, adli yardım hesabında da yaklaşık 10 milyon lira bulunduğunu söyledi.

Seçim sürecinde birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini vurgulayan Kalıpçı, “Seçimler gelir geçer. Ancak bizler adliyelerde aynı duruşma salonlarında yıllarca birlikte çalışmaya devam ederiz. Seçim uğruna birbirimizi kırmaya, incitmeye ve yıllar içinde kurduğumuz birlik ruhuna zarar vermeye değmez” ifadelerini kullandı.

TAHMİNİ BÜTÇE 13.9 MİLYON TL

Genel kurulda Çorum Barosu’nun 2027-2028 yıllarına ilişkin 13 milyon 900 bin liralık tahmini bütçesi de gündeme geldi.

Bütçe taslağında gelirlerin 1 milyon 500 bin lirasının yıllık keseneklerden, 12 milyon lirasının Türkiye Barolar Birliği gelirlerinden, 400 bin lirasının ise çeşitli gelirlerden karşılanması öngörüldü. Personel, yönetim, haberleşme, bakım ve onarım, demirbaş alımları ile diğer giderleri kapsayan bütçe taslağı genel kurulun takdirine sunularak kabul edildi.

Genel kurulda daha sonra adayların konuşmalarına geçildi.

DAMAR: “SORUNLARI YAKINDAN BİLİYORUM"

Baro Başkan Adayı Av. Tuğrul Damar, genel kurulda yaptığı konuşmada 8 yıldır baro yönetim kurulunda görev aldığını, bunun 5 yılında başkan yardımcılığı yaptığını belirterek, edindiği tecrübeyi yeni dönemde meslektaşlarının hizmetine sunmak istediğini söyledi.

Avukatların ekonomik sorunları, stajyerlerin desteklenmesi, genç avukatların mesleğe uyumu ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Damar, ulaşılabilir ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışını benimsediğini ifade etti.

Baronun yalnızca mesleki sorunlarla ilgilenen bir kurum olmadığını vurgulayan Damar, hukukun üstünlüğü, savunma hakkı, insan hakları ve adil yargılanma hakkının korunmasında da önemli sorumluluklar taşıdığını dile getirdi.

Geçmiş dönemlerde elde edilen kazanımların korunarak geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Damar, ortak akıl ve istişareyi esas alan bir yönetim hedeflediklerini belirterek meslektaşlarından destek istedi.



POLAT: “AVUKATIN ARKASINDA GÜÇLÜ BİR BARO BULUNMALI”

Başkan adayı Av. Burçin Solmaz Polat ise konuşmasında avukatların mesleki haklarının korunması, ekonomik sorunlarının çözülmesi ve savunma makamının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık 20 yıllık mesleki deneyimiyle başkanlığa aday olduğunu belirten Polat, avukatların adliyelerde, emniyette, tapuda ve cezaevlerinde karşılaştıkları hukuka aykırı engeller karşısında baronun daha etkin bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi. Polat, “Avukat, 'Bir sorun yaşarsam barom yanımda olur.' diyebilmeli; bunu bir temenni olarak değil, yaşadığı deneyimle bilmelidir” ifadelerini kullandı.

Baro bütçesinin kullanımında önceliklerin doğru belirlenmesi gerektiğine dikkati çeken Polat, ekonomik güçlük yaşayan ve ofisi bulunmayan avukatların ihtiyaçlarının ön planda tutulmasını savundu.

Mevcut yönetim anlayışına yönelik eleştirilerde de bulunan Polat, meslektaşların sorunlarına çözüm üretmek için seçim dönemlerinin beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

“KADINLARIN YETERLİLİĞİ KONUŞULMALI”

Seçilmesi halinde Çorum Barosu’nun ilk kadın başkanı olacağını belirten Burçin Solmaz Polat, adaylık sürecinde kadınlara yönelik önyargılarla karşılaştığını dile getirdi.

Kadınların yönetim görevlerine talip olmasının cesaret meselesi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Polat, “Biz kadınlar, bu makamlarda bulunabilmek için cesaretimizi değil, yeterliliğimizi konuşabilmeliyiz” dedi.

Projelerine de değinen Burçin Solmaz Polat, ofisi olmayan avukatlar için paylaşımlı ofisler oluşturmayı, genç avukatlara yönelik mentorluk sistemi kurmayı, CMK görevlendirmelerinde genç meslektaşları desteklemeyi ve adliye ile cezaevi arasında ulaşım hizmeti sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Dijital Baro projesi, mesleki eğitimler ve sosyal faaliyetlerle dayanışmayı güçlendirmek istediklerini belirten Polat, baronun kaynaklarını şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla yöneteceklerini ifade etti.

Başkan adayı Fatih Yıldırım da genel kurulun hayırlara vesile olmasını dileyerek bugüne kadar Baro’ya hizmet eden tüm yöneticilere ve kongreye katılan meslektaşlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ise başkan adaylarının listeleri açıklandı.

Çorum Barosu’nun 37. Olağan Genel Kurulu'nda başkan adaylarının yönetim, disiplin ve denetleme kurulları ile Türkiye Barolar Birliği delegeliği için hazırladıkları listeler de belli oldu.

AV. FATİH YILDIRIM'IN LİSTESİ

Başkan adayı Av. Fatih Yıldırım'ın yönetim kurulu adayları Av. Bülent Diken, Av. İslam Çağrı Çağlayan, Av. Gazi Atmaca, Av. Sezer Şahin, Av. Yağmur Özden, Av. Yaprak Erdoğan Zorlu, Av. Rabia Arıcı, Av. Nisan Şahin, Av. Furkan Mert ve Av. Ozan Ulu'dan oluştu.

Disiplin kurulu adayları Av. Uygar Gökgöz, Av. Altay Uçar, Av. Abdullah Volkan Altın, Av. Mücahid Ünal ve Av. Mürşide Büşra Şeker olarak açıklandı.

Denetleme kurulu adayları Av. Murat Kuşçu, Av. Gökhan Kaltakçı ve Av. Fatma Gülşah Yıldırım olurken, TBB delege adayları Av. Cevdet Kaplan, Av. Muhsin Koçasaraç ve Av. Ebru Öksüz olarak belirlendi.

AV. BURÇİN SOLMAZ POLAT'IN LİSTESİ

Başkan adayı Av. Burçin Solmaz Polat'ın yönetim kurulu adayları Av. Lale Koldaş, Av. Görkem Bozkurt, Av. Seda Küçükdoğan, Av. Gamze Gizem Abuhanoğlu, Av. Alp İsmail Çavdar, Av. Bahattin Tayfun Buğdüz, Av. Gülşah Çınar Veldet, Av. Özkan Özonel, Av. Merve Menteş ve Av. Hasan Şen'den oluştu.

Disiplin kurulu adayları Av. Ebru Aydoğan, Av. Hüseyin Erdost, Av. Elif Tekeli, Av. Necdet Çulha ve Av. Demet Alıç olarak açıklandı.

Denetleme kurulu adayları Av. Gamze Koşar, Av. Mete Hakan Erdoğan ve Av. Eylül Doğan Anaklı olurken, TBB delege adayları Av. Altan Akpınar, Av. Manolya Kayış Duran ve Av. Aykut Turalıoğlu olarak belirlendi.

AV. TUĞRUL DAMAR'IN LİSTESİ

Başkan adayı Av. Tuğrul Damar'ın yönetim kurulu adayları Can Arslan Kayalar, Özge Nur Koyuncu, Abdulbaki Kartancı, Menekşe Hilal Yalavaç, Kübra Kazancı Tosun, Burçak Taşdemir Kutu, Cemal Cevher Özyılmaz, Bilge Doğan Koçak, Ali Erdesir ve Simge İşitmen'den oluştu.

Disiplin kurulu adayları Gökhan Külcü, Yunus Emre Özdemir, Hakkı Samed Çinkaya, Dilara Arslanbay Solak ve Büşra Çıplak olarak açıklandı.

Denetleme kurulu adayları İbrahim Kara, Buket Tuncel Doğan ve Serap Açıkel olurken, TBB delege adayları Neslihan Boyabatlı, Turan Kalıpçı ve Bekir Çetin olarak belirlendi.

SEÇİM YARIN

Çorum Barosu’nun 37. Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde gerçekleştirilecek seçimlerde yeni baro başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri belirlenecek. Yeni Baro hizmet binasında 11 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak seçimlerde 10 asil ve 10 yedek yönetim kurulu üyesi, 5 asil ve 3 yedek disiplin kurulu üyesi, 3 asil ve 3 yedek denetleme kurulu üyesi ile Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'na katılacak 3 asil ve 3 yedek delege seçilecek.