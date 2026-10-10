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Çorum'da kaçakçılık operasyonu: Gözaltılar var

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, Çorum-Ankara kara yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri savrularak aydınlatma direğine çarptı.

Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada aydınlatma direği devrildi.

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