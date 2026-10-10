Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada aydınlatma direği devrildi.
Kaza, Çorum-Ankara kara yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri savrularak aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen aydınlatma direğinde hasar meydana geldi.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK