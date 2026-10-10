Çorum Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, içme suyu altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle şehirdeki bazı cadde ve sokaklarda su kesintisi yaşanacak.

Bu kapsamda 12 Ekim 2026 Pazartesi günü 08.00-19.00 saatleri arasında uygulanacak kesintiden Bahabey Caddesi, Emek Caddesi, 102 Evler sokaklarının bir kısmı, Atayurt sokakları, Mürsel sokaklarının bir kısmı, Şenyurt Caddesi ve sokaklarının bir kısmı, Bahar Caddesi’nin bir kısmı, Yeşilyurt sokakları, Çamlık Caddesi’nin bir kısmı, Melikgazi sokaklarının bir kısmı ile Altınevler sokaklarının etkileneceği bildirildi.

Yapılan açıklamada çalışmalar kapsamında bağlantıları tamamlanan bölgelere suyun kademeli olarak verileceği belirtildi. Bu nedenle bazı bölgelerde suyun belirtilen saatlerden önce veya sonra verilmeye başlanabileceği ifade edildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ