Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç ise yetkililere seslenerek, “Vatandaşı mağdur etmeyin” çağrısında bulundu.

Çorum’un önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Dr. İlhan Güler Caddesi, günlerdir yaşanan aydınlatma sorunu nedeniyle vatandaşların gündeminde.

Cadde üzerinde orta refüjde bulunan aydınlatma direklerinin yenilenmesi amacıyla çalışma yürütülürken, mevcut eski aydınlatmaların da devre dışı bırakılması vatandaşların tepkisine yol açtı.

Vatandaşlar, yeni aydınlatma direklerinin kurulmasının olumlu bir çalışma olduğunu belirtirken, çalışmalar tamamlanıncaya kadar mevcut eski direklerin geçici olarak kullanılmasının neden tercih edilmediğini sorguluyor.

Özellikle akşam saatlerinde caddenin karanlık kaldığını ifade eden vatandaşlar, ulaşım ve güvenlik açısından endişe duyduklarını belirtiyor.

Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği’ne de konuyla ilgili günlerdir çok sayıda vatandaşın şikâyet telefonu ulaştığı ifade edildi.

Vatandaşların ortak talebi ise oldukça açık: “Yeni aydınlatma sistemi yapılmasına karşı değiliz. Elbette şehir için daha modern ve güçlü bir aydınlatma istiyoruz. Ancak çalışma devam ederken vatandaş neden günlerce karanlıkta bırakılıyor? Eski sistem yeni direkler devreye girene kadar neden çalıştırılmıyor?”

“VATANDAŞI MAĞDUR ETMEYİN”

Cadde üzerindeki çalışmaların ne zaman tamamlanacağı ve geçici aydınlatma konusunda herhangi bir önlem alınıp alınmayacağı merak konusu olurken, vatandaşlar yetkililerin konuya duyarlı davranmasını istiyor.

ÇOSTOG Başkanı Kılıç, “Yetkililer bu caddeyi kullanmıyor mu? Günlerdir karanlık olan bir cadde nasıl fark edilmiyor?” diyerek tepki gösterirken, özellikle gece saatlerinde oluşabilecek güvenlik risklerine karşı önlem alınmasını talep etti.

İlhan Kılıç: “Şehir için yapılan her yatırım elbette değerlidir. Ancak hizmet yapılırken vatandaşın günlük yaşamının ve güvenliğinin de göz ardı edilmemesi gerekiyor” diye konuştu.

Çorum kamuoyunun beklentisi, aydınlatma yenileme çalışmasının en kısa sürede tamamlanması ve çalışma süresince vatandaşların mağdur edilmemesi.