Sungurlu Belediye Spor Kulübü güreşçileri Malatya’da düzenlenen Uluslararası Levent Kanyonu Grekoromen Güreş Turnuvası’nda 7 madalya kazanırken, Samet Kayretli ve Alperen Demirkol şampiyon oldu.

KAYRETLİ VE DEMİRKOL ŞAMPİYON

Başantrenör Çelebi Bayır, antrenörler Sefa Şakar, Oğuz Kayar ve Samet Yaldıran nezaretinde mindere çıkan Sungurlu Belediye Spor Kulübü güreşçilerinden Samet Kayretli 67 kiloda, Alperen Demirkol ise 68 kiloda tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

İKİ GÜREŞÇİ FİNALDE YENİLDİ

60 kiloda Utku İlbars ve 44 kiloda Salih Kargın finale yükselme başarısı gösterirken, şampiyonluk müsabakasında yenilerek turnuvayı ikinci bitirdiler.

36 kiloda Arif Bozdağ, 57 kiloda Murat Özkoçak ve 65 kiloda Ömer Vargeloğlu üçüncülüğü elde ederken, 32 kiloda Emre Bayrak ve 62 kiloda İhsan Bolat ise beşinci oldu.