Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik 2026 yılı 5. dönem hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Destek kapsamında kendi işini kurma, mesleki eğitim ve rehabilitasyon, destek teknolojileri, işe uyum, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleri desteklenecek.

Engelli vatandaşların kendi işini kurma projelerine 735 bin liraya, eski hükümlü vatandaşların kendi işini kurma projelerine ise 550 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak.

Korumalı işyeri projelerinde ise kuruluş sermayesi desteğinin üst limiti 905 bin lira olarak uygulanacak.

Bu dönem itibarıyla eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvuru süreci de dijital ortama taşındı. Başvurular e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını 16 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Detaylı bilgiye iskur.gov.tr ve engelsiz.iskur.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecek.