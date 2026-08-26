Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretlerde bürokrasi ve siyaset dünyasından isimlerle bir araya gelerek Çorum’a ilişkin projeleri değerlendirdi. Aşgın’a ziyaretleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel eşlik etti.

Aşgın, ilk olarak Sincan Kaymakamı hemşehrimiz Levent Kılıç’ı ziyaret etti. Aşgın, misafirperverliği için Kılıç’a teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ardından Sayıştay Başkanı Metin Yener ile bir araya gelen Aşgın, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü, hemşehrimiz Serdar Ülker’i de ziyaret ederek yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ankara temasları kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Gökhan Yazgı’yı da ziyaret eden Aşgın, Bakanlık nezdinde takip edilen Çorum’a yönelik projeleri değerlendirdi.

Ziyaretlerin ardından Aşgın, Çorum için yürütülen çalışmaların ve projelerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmeye devam edeceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi