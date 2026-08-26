Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenecek 2026-2027 dönemi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Hazırlık Kursları için başvuru süreci başlıyor. Kurslara katılmak isteyen adayların, 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında online başvuru yapması gerekiyor.

Çorum Belediyesi, gençlerin üniversite sınavına hazırlık sürecine destek olmak amacıyla bu yıl da YKS Hazırlık Kursları düzenleyecek. Gençlik Merkezleri bünyesinde gerçekleştirilecek kurslara öğrenciler, kurs öncesinde yapılacak sınavla kabul edilecek.

SINAV 8 EYLÜL’DE

Kurslara giriş için yapılacak sınav, 8 Eylül 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler, 9-12 Eylül tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Kurslarda dersler ise 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

YKS hazırlık programında öğrencilerin sınava daha kapsamlı hazırlanabilmeleri amacıyla haftalık 30 saat ders, etüt çalışmaları, soru çözümleri, 40 deneme sınavı, Öğrenci Takip Sistemi ve Tercih Danışmanlığı gibi destekler sunulacak.

104 ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK

Çorum Belediyesi’nin YKS Hazırlık Kurslarına 40 sayısal, 40 eşit ağırlık ve 24 TYT öğrencisi olmak üzere toplam 104 öğrenci alınacak.

Kurs öncesinde yapılacak sınava girmek isteyen adayların, 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında https://basvuru.corum.bel.tr/ Çorum Belediyesi Online Başvuru Sistemi üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler.

Muhabir: Haber Merkezi