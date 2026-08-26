Kaleli Vakfı’nda Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen programda, Hz. Muhammed’in dünyayı teşriflerinin hicri 1500. yılı dolayısıyla Kur’an-ı Kerim, dua, ilahi ve konferansla anlamlı bir gece yaşandı.

Kaleli Vakfı, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında özel bir programa ev sahipliği yaptı. Hz. Muhammed’in dünyayı teşriflerinin hicri 1500. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen programa çok sayıda davetli katıldı. Program ayrıca vakfın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Kurra Hafız Mustafa Bozduman’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Kaleli Vakfı Müdürü İsmail Tuncel açılış konuşması yaptı. Tuncel, Hz. Peygamber’i anmanın ve anlamanın önemine dikkat çekerek gecenin ülkeye ve İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

PEYGAMBERİMİZİN İNSANİ YÖNÜ ANLATILDI

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur ise “Hz. Peygamber’in İnsani Yönü ve Hissiyatı” başlıklı konferans verdi. Okur, ayetler ve İslam tarihinden örnekler eşliğinde Hz. Peygamber’in insanlığa sevgisi, müminlere karşı şefkat ve merhameti ile örnek ahlakını anlattı.

Programın devamında Mustafa Bozduman, Faruk Özdemir, Muhammed Demir ve Muammer Özcan tarafından Kur’an-ı Kerim, ilahi, naat ve kasideler seslendirildi.

Gecenin sonunda Kaleli Vakfı’na hizmet eden ve ahirete irtihal edenler ile tüm Müslümanların ruhları için Yasin-i Şerif ve sureler okundu, dualar edildi.

Muhabir: SELDA FINDIK