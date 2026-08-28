Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez yer aldığı Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nin 3.hafta maçında 31 Ağustos Pazartesi günü Beşiktaş’la karşılaşacak. Beşiktaş Park’ta oynanacak maç saat 21.30’da başlayacak. Peki, Beşiktaş ve Arca Çorum FK 31 Ağustos tarihlerinde kaçar maça çıktılar, hangi sonuçları aldılar. İşte detaylar…

ÇORUM FK 2 MAÇTA 4 PUAN ALDI

Profesyonel liglerdeki 15’inci sezonunu geçiren Arca Çorum FK, 31 Ağustos gününde 2 resmi maç oynadı. Kırmızı-siyahlı takım, 2024 yılının 31 Ağustos gününde Sakaryaspor’la Trendyol 1.Lig’in 4.hafta maçında karşılaştı. Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve konuk takımın kırmızı kart nedeniyle 11.dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maç 1-1 bitti. Arca Çorum FK’nın gol kaçırma rekoru kırdığı maçta konuk takım 16.dakikada Emre Demir’in golüyle öne geçerken, Çorum ekibinin beraberlik golü 90.dakikada Loick Landre’den geldi.

Arca Çorum FK, geçen yılan 31 Ağustos gününde ise Ankara’da Keçiörengücü ile karşılaştı. Keçiören Aktepe Stadı’nda oynanan Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 4.hafta maçını Arca Çorum FK 2-1 kazandı. Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 43’te Ferhat Yazgan ve 65’te Oğuz Gürbulak atarken, ev sahibi ekibin golü 43.dakikada Francis Ezeh’ten geldi.

BEŞİKTAŞ 5 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig’in kuruluşundan beri içerisinde yer alan Beşiktaş ise 31 Ağustos tarihlerinde 5 resmi maç oynadı. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken, 1980 yılının 31 Ağustos gününde Mersin İdmanyurdu’nu 3-0, 1986’da ise Boluspor’u 1-0 yendi. 1997’de Samsunspor’la (D) 0-0, 2019’da ise sahasında Çaykur Rizespor’la 1-1 berabere kalan Beşiktaş, tek yenilgisini geçen yıl 2-0’lık skorla Alanyaspor deplasmanında aldı.