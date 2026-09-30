Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren kritik gece geldi. Mevcut düzenlemelerde yeni bir değişikliğe gidilmemesi halinde 1 Ekim itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında dikkat çekici artışlar yaşanabileceği belirtiliyor.

BENZİNDE 12,48 TL'LİK ARTIŞ HESAPLANIYOR

ABD ile İran arasındaki gerilimin ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da gündeme taşıdı. Benzinde fiyat artışlarının bir bölümünü ÖTV üzerinden sınırlayan mevcut mekanizmanın 30 Eylül gecesi sona ermesi halinde pompada önemli bir değişiklik yaşanabileceği ifade ediliyor.

Mevcut hesaplamalara göre yeni bir düzenleme yapılmaması durumunda benzinin litre fiyatında yaklaşık 12,48 TL'lik artış oluşabileceği belirtiliyor. Ancak söz konusu rakam henüz kesinleşmiş bir pompa zammı niteliği taşımıyor.

ÖTV'DEKİ DEĞİŞİKLİK FİYATA YANSIYABİLİR

Hesaplamalara göre benzinin litresinden alınan yaklaşık 4,43 TL'lik ÖTV'nin 14,83 TL seviyesine çıkması halinde vergi kaynaklı fark 10,40 TL olacak.

Bu tutara KDV etkisinin de eklenmesi durumunda pompaya yansıyabilecek toplam artışın yaklaşık 12,48 TL'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.

BENZİN 90 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Olası artışın tamamının pompa fiyatlarına yansıması durumunda bazı kentlerde benzinin litre fiyatının 90 TL seviyesini aşabileceği öngörülüyor.

Ancak nihai fiyatların gece yarısına kadar alınabilecek yeni kararlar ve yapılabilecek düzenlemelere göre değişebileceği belirtiliyor.

MOTORİNDE 3,60 TL'LİK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Motorin fiyatlarında da 1 Ekim itibarıyla değişiklik gündemde. Mevcut düzenlemeye göre eylül ayında litre başına 3 TL olan ÖTV'nin ekim ayında 6 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Vergi artışına KDV'nin de eklenmesiyle motorinin litre fiyatında yaklaşık 3,60 TL'lik artış oluşabileceği hesaplanıyor.

LPG'YE DE ZAM YANSIYABİLİR

LPG kullanan araç sahiplerini de fiyat artışı bekleyebilir. Mevcut hesaplamalara göre otogazın litre fiyatında yaklaşık 1,48 TL'lik yükseliş yaşanabileceği belirtiliyor.

Böylece herhangi bir yeni düzenleme yapılmaması halinde 1 Ekim itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında aynı anda değişiklik yaşanması gündeme gelecek.

GÖZLER GECE YARISINDA

Araç sahiplerinin gözü şimdi 30 Eylül'ü 1 Ekim'e bağlayan geceye çevrildi. Gece yarısına kadar yeni bir karar alınması halinde hesaplanan artış miktarları değişebilecek.

ÇORUM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 82.02 TL

Motorin: 95.11 TL

LPG: 37.36 TL