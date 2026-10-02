Lige verilen milli ara nedeniyle Antalya’da kampta bulunan Arca Çorum FK için Ekim ayı oldukça zor ve yorucu geçecek. Kırmızı-siyahlı takım 20 günde 4 kritik maç oynayacak olup, bu maçlardan 3’üne deplasmanda çıkacak.

İlk kez yer aldığı Süper Lig’in ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak milli araya 7 puanla 11.sırada giren Arca Çorum FK, milli ara dönüşü 11 Ekim Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

ÇORUM’DAKİ TEK MAÇ!

Kırmızı-siyahlı takım, Ekim ayındaki tek iç saha maçını ligin 8.haftasında Çaykur Rizespor’la oynayacak. 16 Ekim Cuma günü Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

ÜST ÜSTE İKİ DEPLASMAN

Arca Çorum FK, Çaykur Rizespor maçının ardından üst üste iki zorlu deplasmana gidecek. 9.hafta maçında, 25 Ekim Pazar günü Göztepe ile karşılaşacak olan Arca Çorum FK, 31 Ekim Cumartesi günü ise Erzurumspor’un konuğu olacak. Göztepe maçı 19.00’da, Erzurumspor maçı ise 13.30’da başlayacak.

KRİTİK DÖNEMEÇ

Ekim ayında oynanacak bu 4 kritik maçta alınacak sonuçlar Arca Çorum FK’nın ligdeki hedefini büyük ölçüde belirleyecek. Yani, Ekim ayı, sezonun gidişatı bakımından önemli bir dönemeç olacak.

Gaziantep, Rizespor, Göztepe ve Erzurumspor karşısında oynanacak 4 maçta alınacak sonuçlar, kırmızı-siyahlıların puan cetvelindeki konumunu ve sezonun geri kalanındaki hedeflerini şekillendirecek.