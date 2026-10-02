Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Arıcı ile Başkan Aşgın 2 adet nizami sentetik futbol sahası yapımı ile ilgili de görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretle ilgili bir açıklama yapan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, “Çorum Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın ile bir araya gelerek şehrimizde amatör sporun gelişimine yönelik çalışmalarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Görüşmemizde; yaklaşan Amatör Spor Haftası kapsamında gerçekleştireceğimiz faaliyetleri, büyük bir heyecanla sürdürdüğümüz Köyler Arası Futbol Turnuvamızı ve Çorum Belediyemiz tarafından amatör futbol kulüplerimizin hizmetine kazandırılması planlanan 2 adet nizami sentetik futbol sahasını değerlendirdik.

Ayrıca amatör spor camiamızın beklenti ve taleplerini Sayın Başkanımıza ileterek, önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek çalışmalar üzerine istişarelerde bulunduk.

Amatör spora ve şehrimizin gençlerine her zaman yakın ilgi gösteren Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.

Çorum’da sporun ve sporcunun olduğu her yerde olmaya, kulüplerimizin sesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.