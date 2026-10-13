Önceki dönem CHP Belediye Meclisi Üyesi ve Belediye Başkan aday adayı İnşaat Mühendisi Günay Çimen'in vefat eden annesi Yüksel Çimen (81) son yolculuğuna uğurlandı.

Emekli öğretmen Mehmet Çimen'in eşi, Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Güray Çimen ve İlknur Alanbay'ın annesi Yüksel Çimen'in cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ndaki hakka yürüme ve rızalık alma erkanı sonrası Sarimbey Köyü'nde toprağa verildi. Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi de katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi