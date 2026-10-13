

Valilik makamında gerçekleştirilen buluşmada Çorum’un köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve sanayi potansiyeli hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca Çorum ile Filipinler arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik imkânlar değerlendirildi.

Çorum’un sahip olduğu tarihî ve kültürel değerlerin yanı sıra sanayi alanındaki potansiyelinin de gündeme geldiği ziyaretin, iki taraf arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Vali Ali Çalgan, nazik ziyaretlerinden dolayı Filipinler Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon Torre Ascalon Jr. ve beraberindeki heyete teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi