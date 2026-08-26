Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1,6 milyar lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Uygunsuz ürünlere yönelik çalışmalara dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti: "1 Ocak 2026'dan bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 756 bin denetimde, insan sağlığını tehdit eden 254 uygunsuzluk tespit ederek savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve toplam 1,6 milyar lira idari para cezası uyguladık. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz."

Muhabir: Anadolu Ajansı