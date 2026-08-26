Çorum’un köklü ailelerinden Haboğlu ailesinin kızları Hazar Haboğlu, yazar ve teknoloji girişimcisi Emre Dalkılıç ile hayatını birleştirdi.

ÇORUM HABER Gazetesi merhum yazarı İsmail Haboğlu’nun yeğeni, Nuh’un Ankara Makarnaları Genel Müdürü Feridun Haboğlu ile Emine Haboğlu’nun kızları Hazar Haboğlu ile Emre Dalkılıç’ın düğün töreni, Ankara’daki Hotel Excellence Inn’de gerçekleştirildi.

Aileleri, yakın dostları ve çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde Hazar ve Emre’nin mutluluğu gözlerinden okunurken, davetliler de genç çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Görkemli bir atmosferde gerçekleşen düğünde genç çift, sevdikleriyle birlikte hayatlarının en anlamlı günlerinden birini kutladı.

ÇORUM HABER, Haboğlu ve Dalkılıç ailelerini tebrik ederek genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

Muhabir: Haber Merkezi