Greenart / Vahdet Erdoğan imzasını taşıyan yapımın yönetmenliğini Özgür Bakar üstlenirken, başrollerde Alper Kul, Toygan Avanoğlu ve Didem Balçın yer alıyor. Merakla beklenen filmin ilk çekimleri 15 Ağustos itibarıyla başladı.

Filmin hangi şehirde çekileceği daha önce sosyal medya üzerinden vatandaşların oyuna sunulmuş, yapılan ankette Çorum açık ara birinci olmuştu. Böylece yeni nesil “Hasip ile Nasip”in adresi İskilip oldu.

Çekimlerin başlamasıyla birlikte ilçe hareketlendi. Ünlü oyuncuların İskilip’e gelmesi vatandaşlarda büyük heyecan oluştururken, çok sayıda kişi film setini yakından takip ederek oyuncuları görme fırsatı buldu.