Çorum’da tarihi Ayakkabıcılar Arastası’nda 57 yıldır aynı dükkanda gümüş tamiratı yapan 68 yaşındaki Mustafa Zeren, nabasından öğrendiği mesleği ilk günkü aşkla sürdürüyor. Zeren, el işçiliğine azalan ilgiye rağmen her gün dükkanını açarak çalışmaya devam ediyor. Çıraklık ve kalfalık yıllarında köy düğünlerinin vazgeçilmezi olan kol topuzları, gümüş kemerler ve ince işçilik gerektiren yüzükler üreten Mustafa Zeren, meslek hayatı boyunca pek çok alanda üretim ve tamiratla uğraştı. Günümüzde takı tasarımı, gözlük kaynağı ve çeşitli tamirat işleriyle uğraşan Zeren, unutulmaya tamir kültürünü yaşatmaya gayret ediyor.

"55-56 yıldır burada bu hizmeti vermekteyiz"

Yarım asırdan fazla süredir babasından öğrendiği ustalığı devam ettirdiğini dile getiren Mustafa Zeren, "Artık takı tamiri, gözlük kaynağı üzerine çalışıyorum. Mesela makinenizin herhangi bir parçası kırıldı. Getirin burada tamir ederiz. Cep saatinizin kapağı kırıldı, getirin burada tamir edilir. 'Bu olmaz, bunu atın, yenisini alın' denilen malzemeyi bana getirin, ben yapayım. Aşağı, yukarı 55-56 yıldır burada bu hizmeti vermekteyiz" dedi.

"Önce tamirini araştırsınlar"

Mesleğin yeni usta yetişmemesi ve ilginin azalması sebebiyle yok olmaya yüz tuttuğunu dile getiren Zeren, bozulan ürünlerin çöpe atılmasına ve yerine yenisinin alınmasına tepki göstererek, "Tahta tamiri, gözlük tamiri gibi işlerde tamire getirmek yerine 'kaldır, at, yenisini al' kültürü biraz daha ön planda. Hem Türkiye ekonomisine katkı sağlamak hem de ufak esnafın canlı kalması için tamir yaptırmalarını tavsiye ederim. Öncelikle tamirini araştırsın, ondan sonra gerekiyorsa değiştirsin" diye konuştu.