Yeni Parti Çorum Kurucu İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Yeni Parti’nin 1. Olağan Çorum Merkez İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, partinin kuruluş gerekçelerini anlattı. İktidara yönelik sert eleştirilerde bulunan Solmaz, hukuk, ekonomi, eğitim ve siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Parti Çorum Kurucu İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Yeni Parti’nin 1. Olağan Çorum Merkez İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, partinin kuruluş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Parti’nin yeni bir siyasi tabela oluşturmak amacıyla kurulmadığını ifade eden Solmaz, “Yeni Parti’yi halk kurdu, millet kurdu, sizler kurdunuz; hep beraber kurduk” dedi.

Konuşmasına Türkiye’nin siyasi gündemine ilişkin değerlendirmelerle başlayan Solmaz, iktidarın 29 Mart yerel seçimlerinde ağır bir yenilgi aldığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yerel seçimlerde elde edilen başarının ardından çeşitli müdahalelerin gündeme geldiğini kaydeden Solmaz, belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar ve tutuklamalar üzerinden iktidara eleştiriler yöneltti.

“HUKUK AYAKLAR ALTINA ALINDI”

Bir hukukçu olarak yaşananları eleştirdiğini belirten Solmaz, bağımsız yargı konusunda ciddi sorunlar bulunduğunu kaydetti.

Solmaz, Ekrem İmamoğlu ve bazı belediye başkanlarına yönelik operasyonların halkın iradesinin önüne geçme amacı taşıdığını ifade ederek, “Sandıkta yenemediği, bükemediği bileği, hukuku alet ederek elde etmeye çalışan hamlelerle başladı” dedi.

Özgür Özel’in yürüttüğü siyasi mücadeleye de değinen Solmaz, halk buluşmaları ve mitinglerle mücadelenin sürdürüldüğünü söyledi.

“MÜCADELE BİNALARDA DEĞİL, SOKAKTA

HALKLA BERABER BÜYÜYECEK”

CHP Genel Merkezi’ne butlan kararıyla el konulmasının ardından yaşanan olaylara da değinen Solmaz, genel merkez önünde polis müdahalesiyle karşılaştıklarını ve kendilerinin de müdahaleden etkilendiğini ifade etti.

Solmaz, Özgür Özel’in o gün “Mücadele binalarda değil, sokakta halkla beraber büyüyecek” mesajı verdiğini belirterek, genel merkezden ayrılmalarının ardından düzenlenen yürüyüşe halkın yoğun destek verdiğini savundu.

“Bu mücadeleyi, bu desteği veren halkımızdı. Olanları gören, bu garabete hayır diyen halkımızdı” diyen Solmaz, siyasi mücadelenin sürdürüleceğini dile getirdi.

“ÇOCUKLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİNİ

KORUYAMAYAN İKTİDARA

KARŞI SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Konuşmasında eğitim ve güvenlik konularına da değinen Solmaz, çocukların güvenliği konusunda endişelerin arttığını belirtti.

Kendi öğrencilik döneminde okullarda çocuk seslerinin hâkim olduğunu söyleyen Solmaz, bugün ise okullarda silah seslerinin duyulduğunu kaydetti.

Solmaz, “Çocuklarımızın bile can güvenliğini koruyamayan bir iktidara karşı sessiz kalmayacağız” dedi.

EKONOMİK SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

Emekliler, çiftçiler, işçiler ve esnafın yaşadığı ekonomik sorunlara da değinen Solmaz, iktidarın vatandaşların ekonomik sıkıntılarını görmezden geldiğini belirtti.

Emeklilerin gelir kaybı yaşadığını, çiftçilerin ürettiklerinin karşılığını alamadığını ve borç yükü altında kaldığını kaydeden Solmaz, asgari ücretle çalışan işçilerin ve siftah yapmadan kepenk kapatan esnafın sorunlarına dikkat çekti.

“MÜCADELEDE ÖZGÜR ÖZEL’İN ARKASINDA OLACAĞIZ”

Yeni Parti’nin siyasi mücadelesini sürdüreceğini belirten Solmaz, Genel Başkan Özgür Özel’e destek mesajı verdi.

Solmaz, “Sonuna kadar da bu mücadelede Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in arkasında, bu birikimi, bu cesareti, bu onuru beraber götüreceğiz” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi