Yeni Parti’nin 1. Olağan Çorum Merkez İlçe Kongresi, delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta yapılan Merkez İlçe ön seçiminde Merkez İlçe Başkanı seçilen Kurucu Başkan Hamdullah Uğur Yağmur, kongrede delegelerin karşısına çıktı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede merkez ilçe yönetim kurulunun yanı sıra 335 il delegesi belirlendi.

400 delegenin yanı sıra 17 doğal delegeyle birlikte toplam 417 delegenin oy kullandığı kongrenin Divan Başkanlığını 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu üstlendi. Kâtip üyeliklerini ise Eralp Armakan ve Serap Meriç yaptı.

Genel kurul, Yeni Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Hamdullah Uğur Yağmur’un açılış konuşmasıyla başladı.

“BİR YOL ARKADAŞLIĞI KURDUK”

Yeni Parti’de büyük bir emek, inanç ve dayanışma bulunduğunu ifade eden Yağmur, teşkilatlanma sürecinin yalnızca siyasi bir yapı oluşturma amacı taşımadığını söyledi.

Yağmur, “Bizler sahada bir teşkilat kurmak için değil, bir yol arkadaşlığı kurduk. Bu yol arkadaşlığının temelinde makam değil sorumluluk, kişisel beklenti değil ortak emek, ayrıştırma değil birleştirme ve dayanışma var” dedi.

Birinci olağan kongrenin teşkilat açısından önemli bir aşama olduğunu belirten Yağmur, bundan sonraki süreçte sorumluluklarının daha da arttığını ifade etti.



“HER MAHALLEYE, HER SOKAĞA ULAŞACAĞIZ”

Çorum’un merkezinden başlayarak kentin her mahallesine ve sokağına ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Yağmur, vatandaşların sorunlarını dinleyeceklerini ve çözüm üretmek için çalışacaklarını söyledi.

Yağmur, “Kapımız herkese açık olacak. Gençlerin enerjisini, kadınlarımızın emeğini, büyüklerimizin tecrübesini ve halkımızın gücünü aynı çatı altında birleştireceğiz” diye konuştu.

Siyaset anlayışlarının insanı merkeze alan, emeğe değer veren, adalet ve demokrasi talebini büyüten bir anlayış olacağını belirten Yağmur, kongrenin tek bir kişinin ya da listenin değil, partinin ve Çorum’un kazanımı olduğunu ifade etti.

“KONGRENİN KAZANANI ÇORUM’DUR”

Yağmur konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Bu kongrenin kazananı tek bir kişi veya tek bir liste değildir. Bu kongrenin kazananı partimizdir. Bu kongrenin kazananı birlik ve beraberliğimizdir. Bu kongrenin kazananı asıl Çorum’dur” ifadelerini kullandı.

Önlerinde uzun ve zorlu bir süreç bulunduğunu belirten Yağmur, kongrede yakılan meşalenin Çorum’un dört bir yanında büyüyeceğine inandığını söyledi.

Konuşmasının sonunda kongrenin partiye, teşkilata ve Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulunan Yağmur, katılımcılara teşekkür etti.

RAPORLAR KABUL EDİLDİ

Yağmur’un konuşmasının ardından faaliyet raporu ile hesap raporu okunarak delegelerin onayına sunuldu. Raporlar kabul edildi.

Genel kurulda Yeni Parti Kurucu İl Başkanı Dinçer Solmaz, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Divan Başkanı Feridun Ayvazoğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından seçime geçildi.

YENİ PARTİ MERKEZ İLÇE YÖNETİMİ BELLİ OLDU

Hamdullah Uğur Yağmur’un başkanlığındaki Yeni Parti Çorum Merkez İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Ceren Arslan Alkaç, Emel Ayduğan, Selma Bektaş, Ünal Ceylan, Kamil Çil, Ferhat Demirci, Havanur Demirtaş, Bilge Dertli, Ayça Deniz Durukan, Yağız Ulaş Fırat Ilıman, Nafiye Kalender Eryücel, Ali Karakaya, Emre Karslı, Gültekin Kaya, Mert Mustafa Kulak, Cemal Kurt, Eyüp Özturan, Elvan Sadeçolak, Ali Salman Semiz, Utku Sinğil, Davut Subaşı, Volkan Şanan, Yurdal Topakkaya ve Alaattin Yıldırım.