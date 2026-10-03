Çorum'un Osmancık ilçesinde Osmancık Belediyesi'nde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Zeki Tufan hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Beylerçelebi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek.

BAŞKAN GELGÖR'DEN TAZİYE MESAJI

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de bir taziye mesajı paylaştı.

Gelgör; "Belediye personelimiz, değerli çalışma arkadaşımız Zeki Tufan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Zeki kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Cenazesi bugün ikindi namazının ardından Beylerçelebi Camii’nden kaldırılarak Asri Mezarlık’ta toprağa verilecektir. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere, mesai arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı