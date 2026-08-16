Çorum Valisi Ali Çalgan, kamu kurumlarına yönelik ziyaretleri kapsamında Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ticaret İl Müdürü Fatih İncitmez tarafından karşılanan Vali Çalgan, kurumun yürüttüğü çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Ticaret İl Müdürlüğünün mevcut faaliyetleri, yürütülen çalışmalar ve hizmet süreçleri hakkında Vali Çalgan’a bilgi veren İl Müdürü Fatih İncitmez, kurumun çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vali Çalgan’ın ziyaretinde Vali Yardımcısı Cengiz Nayman da hazır bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi