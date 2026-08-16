Çorum Belediyesi, Gazi Caddesi 2. etap çalışmaları kapsamında Valilik ile Meslek Yüksekokulu arasındaki güzergâhta asfalt yenileme çalışması yapılacağını duyurdu.

Çorum Belediyesi, Gazi Caddesi 2. Etap çalışmaları kapsamında yol bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışması gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 05.30 itibarıyla başlayacak. Çalışmalar süresince Valilik ile Meslek Yüksekokulu arasındaki güzergâh her iki yönde araç trafiğine kapatılacak.

Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları ve ulaşımda herhangi bir aksaklık meydana gelmemesi için belirtilen tarihte alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

Çorum Belediyesi, vatandaşların trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini rica etti.

Muhabir: Haber Merkezi