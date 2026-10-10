Çelik mutfak eşyaları üretimiyle tanınan Seden Mutfak'ın üreticisi Şensoy Madeni Eşya ve Kalıp Sanayi Ticaret Limited Şirketi, mali sorunların ardından konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ile Orhan Aksoy ve Osman Şensoy'un konkordato taleplerini değerlendirdi. Mahkeme, 1 Ekim 2026 tarihinde verdiği kararla şirket ve başvuru sahipleri hakkında 1 yıl süreyle kesin mühlet uygulanmasına hükmetti.

ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Şirketin mali durumunun takip edilmesi ve konkordato sürecinin denetlenmesi amacıyla görevlendirilen üç kişilik komiser heyetinin görevini sürdürmesine karar verildi. Şensoy Madeni Eşya'nın borçlarını yeniden yapılandırabilmesi ve mali durumunu iyileştirebilmesi için tanınan süre boyunca konkordato süreci mahkeme gözetiminde yürütülecek. Şirketle ilgili davanın bir sonraki duruşması 1 Ekim 2027 tarihinde yapılacak.

TEMMUZ AYINDA 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLMİŞTİ

Şirketin konkordato süreci temmuz ayında başladı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 13 Temmuz 2026 tarihinde Şensoy Madeni Eşya hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu sürecin ardından dosyayı yeniden değerlendiren mahkeme, 1 Ekim'de kesin mühlet kararı alarak şirkete 1 yıl daha süre tanıdı.

2008 YILINDAN BU YANA FAALİYET GÖSTERİYOR

Seden Mutfak, 2008 yılından bu yana çelik mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirketin ürünleri arasında çaydanlık, çatal, kaşık, bıçak, kahve cezvesi, tepsi ve şekerlik bulunuyor. Firma ayrıca ahşap, cam, plastik ve porselen mutfak ürünlerinin üretimi ve ticaretiyle de ilgileniyor.

ÜRÜNLERİNİ 21 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYOR

Yurt içi pazarın yanı sıra uluslararası alanda da faaliyet gösteren Seden Mutfak, ürünlerini yaklaşık 21 ülkeye ihraç ediyor. Şirketin ihracat yaptığı pazarlar arasında Avrupa ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kanada ve ABD de yer alıyor.

Konkordato sürecine giren şirketin faaliyetlerini sürdürüp sürdüremeyeceği ve borçlarını nasıl yapılandıracağı, mahkeme gözetimindeki sürecin sonucunda belirlenecek.