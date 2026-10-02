Türkiye'nin dernek haritası açıklandı. Çorum, 515 faal dernekle Türkiye genelinde 48’inci, Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 il arasında ise 12’nci sırada yer aldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre, Çorum’da 515 faal dernek bulunuyor. Çorum, bu sayıyla Türkiye genelinde 48’inci, Karadeniz Bölgesi’nde ise 12’nci sırada yer alıyor.

Karadeniz Bölgesi’nde bin 849 faal dernekle Samsun ilk sırada bulunurken, Trabzon bin 559 dernekle ikinci, Ordu ise bin 10 dernekle üçüncü oldu. Çorum’un hemen önünde 554 dernekle Kastamonu, ardından ise 375 dernekle Amasya yer aldı.

Türkiye genelinde 23 bin 758 faal dernekle İstanbul ilk sırada bulunuyor. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Antalya, Samsun, Gaziantep ve Sakarya takip ediyor.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ