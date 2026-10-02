Çorum'un da aralarında bulunduğu 8 Karadeniz ilinde petrol ve doğal gaz için acele kamulaştırma kararı çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 11827 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararla, TPAO’nun Karadeniz’de yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasının önü açıldı.

ÇORUM VE 8 İLDEKİ RUHSAT ALANLARINI KAPSANIYOR

Kararın ekinde yer alan haritaya göre proje kapsamındaki ruhsat alanları Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Zonguldak ve Erzurum illerini kapsıyor. Haritada bu bölgelerdeki ruhsat alanları ayrı işaretlerle gösteriliyor.

Kararla birlikte proje kapsamında kurulacak lokasyon alanları, bağlantı yolları, boru hatları, enerji nakil hatları, üretim kampları ve depolama tesisleri için gerekli taşınmazlara ilişkin kamulaştırma süreci hızlandırılacak.

PETROL VE DOĞALGAZ ALTYAPISI KURULACAK

Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar yalnızca arama faaliyetleriyle sınırlı olmayacak. Kamulaştırılacak alanlarda petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli teknik ve lojistik altyapının oluşturulması planlanıyor.

Bu kapsamda lokasyon alanları ve bağlantı yolları, petrol ve doğal gaz boru hatları, enerji nakil hatları, üretim kampları, idari kampüs alanları ve depolama tesislerinin kurulması öngörülüyor.