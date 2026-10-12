Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Azerbaycan’da başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin eğitim ortamından uzaklaştırıldığını öne sürerek İlham Aliyev’i eleştirdi. Candan, “İsrail’den dost olmaz gardaş” sözleriyle tepki gösterdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Candan, Azerbaycan’da başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin eğitim ortamından uzaklaştırıldığını iddia ederek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e tepki gösterdi. Candan, açıklamasında laiklik gerekçesiyle uygulandığını öne sürdüğü kısıtlamaları eleştirdi. Aliyev’e yönelik tepkisini “İsrail’den dost olmaz gardaş” sözleriyle dile getirdi.

Yasaklarla inançların susturulamayacağını savunan Candan, “Sanıyorlar ki yasaklarla inançları susturacaklar. Gün gelir, o öğrenciler büyür, karşılarına dikilir ve bunun hesabını sorar” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR