YENİ Parti Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, ilçede yapılacak kongre öncesi birlik ve katılım mesajı verdi. Karadeniz, teşkilat çalışmaları kapsamında yeni dönemin ilk adımını birlikte atacaklarını belirtti.

İlçe Başkanı Karadeniz, kongre sürecine ilişkin paylaşımında, “Birlikte çalışacak, birlikte başaracak, birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı. Karadeniz, daha güçlü ve katılımcı bir örgüt oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kongre 26 Eylül’de

YENİ Parti Oğuzlar İlçe Başkanlığı tarafından duyurulan kongrenin 26 Eylül saat 14.00’te Pera Kafe’de gerçekleştirileceği bildirildi. Kongrede ilçe örgütünün yeni dönem çalışmaları ve yönetim sürecine ilişkin kararların alınması bekleniyor.

Talip Karadeniz, kongrenin üyelerin katılımıyla gerçekleşeceğini vurgulayarak, Oğuzlar’da parti çalışmalarını daha geniş bir katılımla sürdürme mesajı verdi.

Muhabir: Haber Merkezi