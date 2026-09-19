Çorum’un Oğuzlar ilçesinde “Oğuzlar Ceviz Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Projesi” kapsamında ceviz üretimi yapılan bahçelerde teknik inceleme ve denetimler gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Oğuzlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince yürütülen saha çalışmalarında, ceviz bahçelerindeki üretim süreçleri ayrıntılı şekilde incelendi.

Teknik ekiplerce ceviz bahçelerinde bitki gelişimi, bakım ve yetiştiricilik uygulamaları yerinde kontrol edildi. Ayrıca hastalık ve zararlılarla mücadele süreçleri ile üretimin İyi Tarım Uygulamaları kriterlerine uygunluğu değerlendirildi.

Saha çalışmaları kapsamında proje üreticileriyle bireysel görüşmeler gerçekleştirildi. Üreticilere; ceviz yetiştiriciliğinde doğru kültürel uygulamalar, bitki besleme, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele, kayıt tutma ve izlenebilirlik konularında teknik bilgiler verildi.

Görüşmeler sırasında üreticilerin sahada karşılaştıkları sorunlar ve talepleri de değerlendirildi. Teknik personel tarafından üreticilere ihtiyaç duyulan konularda destek sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında çevre ve insan sağlığını gözeten, sürdürülebilir ve kaliteli üretimin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi