Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 2023 yılından beri gündemde olan 32 kilometrelik Cemilbey-Ortaköy yolunun ihalesinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Hititler’in önemli idari merkezlerinden biri olan Şapinuva antik kentinin bulunduğu Ortaköy’e ulaşımı kolaylaştırması ile Çorum turizmi açısından önem kazanan Cemilbey-Ortaköy yolunda önemli bir aşamanın geride kaldığını belirten Milletvekili Tahtasız, ihaleye 22 firmanın katıldığını söyledi.

Yolla ilgili açık şeffaf bir ihale istemelerine rağmen işin Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi kapsamında yapıldığını, yaklaşık yapım bedelinin 2 milyar 863 milyon 92 bin TL olduğunu, kesin sonucun önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirten Milletvekili Tahtasız, geç de olsa ihalenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek: “Temennimiz yıllardır kanayan yaraya dönüşen bu yolun ve Çorum’da yatırım bekleyen diğer yolların bir an önce bitmesi” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR