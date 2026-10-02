Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş'i makamında ziyaret ederek, yapımı devam eden İlim Yayma Kavşağı ve Ortaköy yolu başta olmak üzere kentteki önemli ulaşım yatırımlarını değerlendirdi.

Çorum'un ulaşım ağını güçlendirmek ve devam eden projelerin sürecini hızlandırmak amacıyla gerçekleşen ziyarette Başkan Aşgın ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel ve Fatih Özüyağlı da hazır bulundu.

Belediye Başkanı Aşgın ile Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş’in yaptığı görüşmede şehrin genel ihtiyaçlarının ve ulaşıma dair yeni çözüm önerileri ele alınırken, kurumlar arası koordinasyonun kentin gelişimine sunacağı katkılar üzerinde duruldu. Toplantının ana gündem maddelerini, kent trafiği için kritik bir geçiş noktası olan ve yapım çalışmaları devam eden İlim Yayma Kavşağı ile Ortaköy yolu oluşturdu. Bu projelerin mevcut durumunun detaylıca istişare edildiği ziyarette Başkan Aşgın, şehrin ihtiyaç duyulan diğer noktalarındaki planlamalarla ilgili Bölge Müdürü Ateş ile fikir alışverişinde bulundu.

Çorum'un ulaşım vizyonuna sunulan desteklerin önemine vurgu yapan Başkan Aşgın, misafirperverlikleri ve kente sağladıkları katkılardan ötürü Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş’e teşekkürlerini iletti.

Muhabir: Haber Merkezi