Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Çorum TEKNOFEST takımları, Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarında elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Menekşeler V2 Takımı, TEKNOFEST kapsamında ilk kez düzenlenen Hareketli Uydu Terminali Yarışması’nda 87,10 puanla Türkiye 2’ncisi oldu. Takım, bu başarısıyla ASELSAN tarafından verilen 250.000 TL ödülün sahibi oldu.

Danışmanlığını Seyit Kılıç’ın yaptığı takımda; Ahmet Enes Altıncı, Alp Tuğrul Kuşderci ve Halil Esen yer aldı. Yaklaşık 4 yıldır birlikte çalışmalarını sürdüren öğrenciler, uzun soluklu emeklerinin karşılığını Türkiye derecesiyle aldı.

Bilim Çorum’un diğer takımı ise FPV Drone İzleme Yarışması’nda Türkiye 7’ncisi olarak önemli bir derece elde etti.

Muhabir: SELDA FINDIK