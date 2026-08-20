Sungurlu’da koyun ve keçilerin sağlığının korunması ve hayvan hareketlerinin kayıt altına alınması amacıyla aşılama ve küpeleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Ekipler, yetiştiricilere hayvan sağlığı ve hastalıklardan korunma konusunda da bilgilendirme yapıyor.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde küçükbaş hayvanların sağlığının korunması ve kayıt sistemine dahil edilmesi amacıyla yürütülen aşılama ve küpeleme çalışmaları devam ediyor.

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından sahada gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında koyun ve keçilere yönelik programlı aşılamalar yapılıyor. Kimliklendirme zamanı gelen hayvanların ise küpeleme işlemleri gerçekleştirilerek kayıt sistemine dahil edilmeleri sağlanıyor.

Yapılan çalışmalar sayesinde hayvanların doğumdan itibaren izlenebilirliğinin sağlanması ve yetiştiricilerin kayıt ile takip işlemlerinin düzenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Aşılama uygulamalarıyla bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvan kayıplarının azaltılması ve sürü sağlığının korunması amaçlanıyor. Teknik personeller tarafından yetiştiricilere ayrıca aşılama takvimi, hayvan sağlığı, hastalıklardan korunma yöntemleri, bakım ve besleme konularında bilgi veriliyor.

Muhabir: SELDA FINDIK